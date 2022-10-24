雲林縣政府積極整合社會資源，為低收入戶及中低收入戶投保微型保險，讓他們享有基本的保障。縣長張麗善今(24日)在臉書分享，微型保險升級，由縣府為弱勢朋友投保，且通通免費，超過1.1萬人受惠，是由縣府主動為符合資格者投保。

為了照顧雲林縣弱勢族群，張麗善指出，許多弱勢鄉親無法為自己或家人購買保險，一旦發生失能或身故，往往陷入更艱難的困境，微型保險將給予最即時實質的保障，也讓特殊境遇家庭能喘口氣，但她希望這份保險備而不用，因為沒有什麼比平安、健康更重要。

張麗善說明，攜手全球人壽和土庫鎮越港社區發展協會，加碼捐助每人10萬元保障金額，甚至延長納保年齡至75歲 並將身心障礙重度以上也列入納保對象。我們一同撐起守護經濟弱勢的保護傘，用實際行動陪伴弱勢族群走過生命的逆風。本次微型保險，由縣府主動且免費為符合資格者投保，納保對象必須設籍雲林縣、年齡限制為15至75歲、在今年9/29具低收、中低收及身心障礙重度以上，符合承保條件，從今年11/1起享一年期微型保險保障。