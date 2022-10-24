台中國家歌劇院與中國信託文教基金會共同推動「音樂劇人才培育工程」經2年孵育，遴選作品將在今年11、12月於歌劇院登場。歌劇院藝術總監邱瑗今天表示，這項計畫從64件作品，精選出《三胞胎的我在完成夢想之前死掉了》與《遺憾計畫：Project R》2作品進入製作，希望未來展開巡演。

在疫情最嚴峻階段，台中國家歌劇院和中國信託文教基金會攜手啟動「音樂劇人才培育工程」，今天舉辦計畫宣告記者會。

邱瑗表示，這項計畫從64件投件劇本中選出5齣佳作，經由讀劇呈現後選出2齣作品進入製作階段，提供劇場軟硬體設備，邀請韓國編劇朴海林指導劇本修編，並媒合音樂劇團隊躍演製作，從發想劇本大綱、期中呈現、劇本修改到最後售票演出，每齣作品耗資百萬經費。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，文教基金會希望培養藝文人才、助力產業發展，感謝台中國家歌劇院媒合專業師資、提供專業場地，讓有志於音樂劇的人才能大展拳腳，期盼台灣音樂劇不只創造特色，更能成為經典。

《三胞胎的我在完成夢想之前死掉了（還好我有兩個兄弟）》將於11月12日及13日演出，由吳子齊與呂筱翊從各自的成長經驗共同創作。吳子齊說，他與兩個哥哥是異卵三胞胎，三兄弟並未住一起，身體有緊密連結關係，卻有微妙的距離感，透過喜劇形式包裝，讓整齣劇的表現更具戲劇性。

《遺憾計畫：Project R》將於12月10日及11日演出，由陳治廷與李綾共同創作，劇情描述1名刑警在調查連續命案過程，重新審視與逝去男友間的愛與糾纏，最終發現遺憾原來是自己造成的。