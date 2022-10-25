前總統馬英九辦公室、民進黨祕書長林錫耀及周玉蔻，今年3月陸續收到裝有冥紙的恐嚇信件，檢方查出寄送恐嚇信的人竟是曾擔任台北市某社區主委的許姓女子，她因與鄰居相處不睦，冒用鄰居名義寄冥紙恐嚇信，台北地方法院依偽造文書等罪判刑10月，可易科罰金，可上訴。

60多歲許女原是北市信義區嘉興街某社區主委，因與社區潘姓女住戶相處不睦，雙方有不少件互控官司，去年社區改選主委，由陳姓男子當選後，許女搬家心有不甘，今年1月間，冒用陳男、潘女名義，開了4張面額各88萬元的本票，先後寄送給媒體人周玉蔻、馬英九基金會會長馬英九、國家人權基金會會長陳菊、台北市議員張茂楠4人，陳菊等人收到後退回郵件。

但3月間，許女又假冒陳、潘的名義寄發4封恐嚇信，分別給馬英九、林錫耀、台北市議員許巧芯和許家蓓，裡面有1張冥紙，還有1張由「地府銀行」發行的500元美鈔。

馬英九辦公室向警方報案，並將先前收到的88萬元本票，提供警方辦案參考，警方依據信封上的寄件人詢問陳男和潘女，2人都稱不知情，檢警懷疑許女涉有重嫌，3月16日搜索許女住處，當場查扣許多相同格式的空白本票以及冥紙，甚至發現許女已經列印好準備寄給新北市長侯友宜、「宅神」朱學恆、台北市議員許淑華、王鴻薇、秦慧珠5人的5個信封。

檢方調查時，許女辯稱，本票和冥紙是自住家附近宮廟取得，要帶回家燒給亡者，並稱那些寄出的本票，是別人簽的，但她不願透露他們身分。

但檢警依據筆跡鑑定，以及信封郵票上的唾液DNA，與許女相符，檢方因馬英九、林錫耀辦公室人員證稱收到冥紙心生畏懼，依偽造有價證券、偽造私文書、恐嚇等罪起訴許女。

台北地院考量許男因一時意氣尚無圖謀經濟利益、原坦承部分犯行嗣畏罪飾辭、未能與被害人和解之素行等，依偽造文書罪判刑10月，可易科罰金。