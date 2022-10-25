台北熊好券2.0推出住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券、農好券，共計6種票券，並採取6選2方式抽取，最高可拿2000元，目今日上午抽獎，下午2點派券；根據北市府統計，共有167萬7832人登記，又以饗購券的中獎機率最高。不過，今天抽獎過程還有意外的插曲，抽獎機一度發生故障的狀況，相當尷尬。

台北市長柯文哲表示，這次有168萬人電腦是個大挑戰，下午會發送訊息，拿到以後就能開始使用，防疫、紓困和振興轉型，加上烏俄戰爭，經濟也受到影響，而這次振興也希望能幫助到小店家，很多店家消費完還會再回饋，每次危機就是轉機，不要浪費任何一次危機，城市數位化的案例。

根據北市府統計，最難抽中為住宿券和市集券，熊好券使用期間為10月25日使用至12月18日，為了讓大家熟悉數位化的使用，這次也增加了「熊好特店禮」，可使用台北通app或網頁來搜尋，只要在特店消費，使用300元票券，就會再送300元同樣的票券。