戀愛時難免出現沒有安全感的時候，當情緒湧上心頭，每個人也會呈現出不同的面貌。星座運勢網站《星座好朋友》分析，12星座沒有安全感時的表現，其中活潑開朗的雙子座會變得異常安靜、不愛被人拘束的射手座反而會緊緊黏著人不放。

【牡羊座】

牡羊座非常相信自己的直覺，總是遵照自己的想法去行事，當他們沒有安全感時，就會開始聽從別人的意見，按照他人計畫行事。

【金牛座】

金牛座追求穩定、踏實生活，對繁華、複雜的事物不太感興趣，當他們沒有安全感時，就會有別於以往的沉穩，變得異常躁動，無法平靜下來。

【雙子座】

雙子座平常活潑開朗，渴望新鮮感，但他們沒有安全感時，就會變得異常安靜，遇到有趣的、熱鬧的事情，他們也提不起勁。

【巨蟹座】

巨蟹座心思細膩，容易因為一點小事而影響自身情緒，當他們沒有安全感時，就會開始猜忌、胡思亂想，內心不斷上演著小劇場。

【獅子座】

獅子座平時意氣風發，好像一切都在他們的掌握之中，但他們沒有安全感時，自信心也會跟著下降許多，不僅不敢大聲說話，還顯得有點畏畏縮縮。

【處女座】

處女座處處都要求完美，平常就很喜歡挑一些小毛病，但他們沒有安全感時，又會比平常更汲汲營營去追求完美，希望透過忙碌與成就感來填補內心的不安。

【天秤座】

天秤座平時做決定都會思考好一陣子，但當他們連想都沒有想，就直接說「跟你一樣」，就說明了他們十分缺乏安全感。

【天蠍座】

天蠍座平時就有很嚴重的控制欲，當他們沒有安全感時，就會更嚴格控制每一個人，不讓別人有機會傷害自己。

【射手座】

射手座崇尚自由，既不喜歡被人拘束，也不愛約束別人，但他們沒有安全感時，反而會緊緊黏著人，深怕被身旁的人遺忘。

【摩羯座】

摩羯座成熟穩重，當他們沒有安全感時，反而會檢討自己是不是做錯了什麼，希望能藉由反省來強化自己的內心，讓自己變得更加穩重。

【水瓶座】

水瓶座平時特立獨行，讓人難以捉摸，但他們沒有安全感時，就會突然變得像個正常人，因為他們害怕與眾不同會被旁人針對，也希望能藉此避免與伴侶發生不必要的衝突。

【雙魚座】

雙魚座心思也非常細膩，喜怒哀樂都直接寫在臉上，當他們沒有安全感時，情緒起伏會變得更加明顯，一點小事都能讓他們淚流滿面。