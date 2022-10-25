台灣歷史博物館去年的館慶市集共湧入6萬人潮。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

河樂廣場去年首次舉辦的餐酒嘉年華，台南市觀旅局估計2天達上萬人次，今年邀請的攤位更多 。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

河樂廣場去年舉辦餐酒嘉年華邀請多名酒促小姐助陣，炒熱活動氣氛。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

台南市28日起多場精彩活動同時登場，中西區有南美館森山市集、河樂廣場餐酒嘉年華與海安路萬聖節遊行市集，安南區台灣歷史博物館舉辦館慶的島嶼餐桌物語活動，部分活動往年吸引動輒數萬人潮，加上今年還有廟會遶境與選舉活動，台南市警方已規畫部分區域封街，開接駁巴士，超過百名警力維持活動秩序。

台南市這周假日從28日起，至少有4場大型活動，南美館的森山市集前年2天吸引10萬人，去年管制進場，引發場外排人龍有如「貪食蛇」繞館3圈，直到活動結束還有人堅持排隊不願離去。

森山市集今年28日、29日、30日連3天舉辦，活動時間下2時到晚上8時，市集號召130個攤位，除了7成在地業者設攤，另增加日本國際攤位。台南市觀旅局決定將友愛街封街，規畫機車停放區，場內限定6000人，解決人潮過多問題。

河樂廣場舉辦的餐酒嘉年華活動去年大受好評，今年再次舉辦，活動在29日、30日下午3時至晚間8時，邀請137家特色餐酒館設攤，須滿18歲才可進場，去年2天吸引近萬人。

海安路萬聖節市集遊行，由民間商圈單位發起變裝派對，除了在海安路封街擺攤，還有「百鬼遊行」活動。

赤嵌萬神節29日、30日下午2時至晚間8時在永福路全美戲院前封街舉辦，預計100攤位市集，有來自全台的知名陣頭，去年共吸引近萬人次，赤嵌朋派商圈為振興地方經濟，今年遊客到會員店家購買百元商品，就送摸彩券。

台灣歷史博物館的館慶活動第2年舉辦「島嶼餐桌物語」市集，有來自全台的200個品牌攤位，現場設有雙舞台提供電音、樂團共19組藝人表演，包括告五人、冰球樂團，去年吸引6萬人進場口碑甚佳，今年29、30日下午2時至晚間8時，搭配館內展覽開始，館方表示園區有20公頃，不會造成擁擠。

台南市蛋黃區假日同時還有1200人規模的廟會遶境與里長競選活動，鬧區交通車流面臨挑戰，警方規畫跨警分局支援近百名警力，維持各活動秩序，配合台南市政府的雙層巴士接駁車，在各活動場地接駁群眾。

森山市集島嶼餐桌物語市集餐酒嘉年華赤嵌萬神節海安萬聖節

起多場精彩活動同時登場，中西區有南美館森山市集、河樂廣場餐酒嘉年華與海安路萬聖節遊行市集，安南區台灣歷史博物館舉辦館慶的島嶼餐桌物語活動，部分活動往年吸引動輒數萬人潮，加上今年還有廟會遶境與選舉活動，台南市警方已規畫部分區域封街，開接駁巴士，超過百名警力維持活動秩序。

台南市這周假日從28日起，至少有4場大型活動，南美館的森山市集前年2天吸引10萬人，去年管制進場，引發場外排人龍有如「貪食蛇」繞館3圈，直到活動結束還有人堅持排隊不願離去。

森山市集今年28日、29日、30日連3天舉辦，活動時間下2時到晚上8時，市集號召130個攤位，除了7成在地業者設攤，另增加日本國際攤位。台南市觀旅局決定將友愛街封街，規畫機車停放區，場內限定6000人，解決人潮過多問題。

河樂廣場舉辦的餐酒嘉年華活動去年大受好評，今年再次舉辦，活動在29日、30日下午3時至晚間8時，邀請137家特色餐酒館設攤，須滿18歲才可進場，去年2天吸引近萬人。

海安路萬聖節市集遊行，由民間商圈單位發起變裝派對，除了在海安路封街擺攤，還有「百鬼遊行」活動。

赤嵌萬神節29日、30日下午2時至晚間8時在永福路全美戲院前封街舉辦，預計100攤位市集，有來自全台的知名陣頭，去年共吸引近萬人次，赤嵌朋派商圈為振興地方經濟，今年遊客到會員店家購買百元商品，就送摸彩券。

台灣歷史博物館的館慶活動第2年舉辦「島嶼餐桌物語」市集，有來自全台的200個品牌攤位，現場設有雙舞台提供電音、樂團共19組藝人表演，包括告五人、冰球樂團，去年吸引6萬人進場口碑甚佳，今年29、30日下午2時至晚間8時，搭配館內展覽開始，館方表示園區有20公頃，不會造成擁擠。

台南市蛋黃區假日同時還有1200人規模的廟會遶境與里長競選活動，鬧區交通車流面臨挑戰，警方規畫跨警分局支援近百名警力，維持各活動秩序，配合台南市政府的雙層巴士接駁車，在各活動場地接駁群眾。