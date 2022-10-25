長榮航空25日在桃園機場舉行義大利米蘭首航儀式，應邀出席的交通部長王國材表示，台北直飛米蘭是解封後的第一條新航線，象徵著航空市場已邁入復甦的階段。

王國材說，這是長榮航空睽違25年後再度拓點歐洲；過去兩年多來新冠肺炎疫情嚴重衝擊航空市場，但是航空公司依舊不斷改善軟硬體設備，機場也積極推動第三航廈等重大建設，危機即轉機，希望航空業整體營運在2024年就可以恢復至2018年的水準。

長榮航空董事長林寶水說，米蘭首航來回航班載客幾乎全滿，未來會更積極經營航線、「班班滿載」。除了現有的巴黎、阿姆斯特丹、倫敦、維也納及米蘭等航點外，台北直飛慕尼黑航線也將在11月3日開航，長榮航空將成為台灣飛航歐洲最多航點的航空公司。

長榮航空表示，為了讓旅客體驗新航線的時尚氛圍，特別與米其林主廚李皞合作，為航線全艙等設計義式餐點；同時邀請台灣首名世界咖啡師大賽（WBC）冠軍吳則霖，提供具有核果、焦糖及巧克力風味的深焙咖啡供旅客品嘗。