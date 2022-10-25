國民黨新竹市長候選人林耕仁今（25）日與議員黃美慧、 陳治雄召開記者會，痛批斥資12億元打造的新竹棒球場因缺失導致球員受傷，宣布停賽後2個多月後仍未究責，林更列出5大罪狀，包括「規劃無章法，預算三級跳」、「市府愛用涉案包商」、「停車場規畫不當」、「4次羅列缺失，市府完全無視」、「沒驗收就開打」，痛批綠營及前新竹市長林智堅應負起全責。

林耕仁今日在臉書發文指出，「金玉其外、敗絮其中」的新竹棒球場，斥資12億重建、找總統蔡英文參加開幕典禮，風光開幕卻打兩場就停賽，甚至造成選手受傷球季報銷，他痛批林智堅與民進黨新竹市長候選人沈慧虹，兩人急著收割棒球場的政治利益，丟光新竹市的臉，一點都不光榮，千呼萬喚3個月過去，至今也沒有人出來為此負責

林耕仁指出，新竹12棒球場共有5大弊端：第1，「規劃無章法，預算三級跳」：最初從105年12月27日決標公告3.5億；106年2月到4月短短一個多月，從5億、7億到8億元，預算膨脹2.3倍；加上107年專案管理含監造服務一次契約變更、108年8億2541萬元的統包工程以及111年統包工程兩次契約變更等標案，棒球場總經費近12億。

第2，「市府愛用涉案包商」：艾奕康工程顧問公司：104年1月6日艾奕康因台南港尾溝溪豆腐渣工程被南檢起訴，隔年105年馬上標到新竹棒球場專案管理（含監造）標案。第3，「停車場規畫不當」：市府花了3.2億元蓋新竹棒球場的地下停車場，只規畫300個汽車停車位，不符需求外，只要舉辦賽事，汽車就不能停，只能停機車；平常沒比賽的時候又只能停汽車，不能停機車。

第4，「4次羅列缺失，市府完全無視」：7月20日中職球員工會則在對聯盟提交「新竹市立棒球場工會會員使用回饋心得」，羅列27項缺失，其中包括「紅土區稍嫌鬆軟、不夠扎實、含沙量及碎石粒過多」、「外野草皮不夠平整，相較於其他球場感覺過硬，撲接時很有可能造成運動傷害」。

第5，「沒驗收就開打」：林耕仁說，市府把責任全推給中職聯盟，當起縮頭烏龜，不敢扛責，林智堅也只是用嘴巴喊扛責而已，沈慧虹更是假裝事不關己，連「沒驗收就開打，是誰的決定？」都沒人敢說，更遑論有誰會「扛責」？新竹棒球場OT廠商為龍來公司，目前新竹球場進行改善工程，原本安排的賽事移往他縣市，若龍來公司要求賠償，不應用納稅人的血汗錢來賠，林智堅既然要扛責，就應由他負責。