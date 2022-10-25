台南一名王姓員警在交友軟體上認識了女網友小花（化名），兩人於去年11月相約到摩鐵開房間，事後小花控告王警偷錄她的裸體。法官勘驗王警所拍攝小花之裸體照片，多為開心、自然地看著鏡頭或講電話，也並無露出排斥、憤怒之情緒，因此法官不採信小花說詞，判王警無罪，全案可上訴。

據判決書指出，王姓員警透過交友軟體認識女網友小花（化名），兩人於去年11月26日相約至某旅館開房間。小花事後控告王警趁她睡著之際，持手機竊錄她的裸體；王警則辯稱，拍攝時小花並沒有在睡覺，當時是11月，天氣非常冷，不可能不蓋棉被睡覺，自己並沒有偷拍，是有得到她的同意才拍攝。

法官勘驗影片，兩人均未著衣物平躺於床上，王警不僅一面拍攝，過程中甚至有撫摸、親吻小花胸部之行為，絲毫未避諱會遭小花發覺其正持手機拍攝，且小花亦有側身或眼睛微開之動作，但未見其有起身阻擋、或出言阻止拍攝之行為。

再者，王警所拍攝小花之裸體照片，多為開心、自然地看著鏡頭或講電話，也並無因發現王警在拍攝而露出排斥、憤怒之情緒，因此法官不採信小花說詞，判王警無罪，全案可上訴。