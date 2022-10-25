屏東佳冬鄉24日深夜驚傳命案，51歲吳姓男子疑因不滿2棵果樹遭62歲鍾姓男子噴農藥毒死，竟酒後持刀砍死對方，連上前勸架的鍾男妻兒也慘遭砍傷，鍾妻右手大拇指當場被砍掉，吳嫌逃回家後臟器外露倒在門口，全案1死3傷，警方正釐清案情，而吳嫌經血液換算呼氣酒精濃度為0.76 mg／L。

據了解，51歲吳嫌與62歲鍾姓男子為鄰居，雙方疑似不睦，24日晚間，吳嫌酒後持西瓜刀到鍾家找鍾男理論，雙方一言不合起口角，吳嫌竟直接持刀往鍾男頸部砍，鍾男的53歲妻子與34歲兒子見狀後，趕緊上前攔阻，不料也遭吳嫌砍傷，鍾妻的右手大拇指當場被砍斷，現場血跡斑斑。

吳嫌犯案後，把凶刀遺棄現場並棄車一路跑回約距離案發現場100公尺的住家；鍾男住在附近的大舅子見到3人倒在血泊中，嚇得趕緊報警處理，警方獲報後，立即調閱周遭監視器緝凶，隨即追查到涉有重嫌的吳嫌，專案小組馬上前往吳嫌住家逮人，不料卻驚見他腹部受重傷、臟器外露倒在家門口。

吳嫌的媽媽指出，兒子與鍾姓被害人最近一次糾紛，是在中秋節前後，鍾男到他們家後面的果園，用農藥把荔枝樹與另棵果樹毒死，但這件事也過許久，真的不懂為什麼兒子會與對方發生這麼嚴重的衝突。

警方指出，鍾男傷勢嚴重，送醫後不治身亡，其妻兒經手術後仍在治療中，吳嫌則還在加護病房救治，其酒測值經血液換算呼氣酒精濃度為0.76 mg／L，全案已報屏東地檢署指揮偵辦，有關行凶動機及案發原因，仍待進一步釐清。

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