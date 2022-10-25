屏東佳冬鄉24日深夜驚傳命案，吳姓男子疑因與鍾姓男鄰居不睦，竟持刀往對方脖子割，鍾男妻兒見狀後上前攔阻，也不幸慘遭吳嫌砍傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東佳冬鄉24日深夜驚傳命案，吳姓男子疑因與鍾姓男鄰居不睦，竟持刀往對方脖子割，鍾男妻兒見狀後上前攔阻，也不幸慘遭吳嫌砍傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東佳冬鄉24日深夜驚傳命案，吳姓男子疑因與鍾姓男鄰居不睦，竟持刀往對方脖子割，鍾男妻兒見狀後上前攔阻，也不幸慘遭吳嫌砍傷，鍾男送醫後不治，妻兒開刀後仍在治療中，而警方循線逮獲吳嫌時，發現他腹部重傷、臟器外露倒臥家門口，目前吳嫌正在加護病房救治，全案待警方釐清中。

據了解，51歲吳嫌與62歲鍾姓男子為鄰居，雙方疑似不睦，24日晚間，吳嫌持刀到鍾家找鍾男理論，雙方一言不合起口角，吳嫌直接持刀往鍾男的脖子割下去，鍾男的53歲妻子與34歲兒子見狀後，趕緊上前攔阻，不料也遭吳嫌砍傷，吳嫌連砍3人後隨即逃離現場。

案發後不久，鍾男住在附近的大舅子見到3人倒在血泊中，嚇得趕緊報警處理，警方獲報後，立即調閱周遭監視器緝凶，隨後即追查到涉有重嫌的吳嫌，專案小組馬上前往吳嫌住家逮人，不料卻驚見他腹部受重傷、臟器外露倒在家門口。

警方指出，鍾男傷勢嚴重，送醫後不治身亡，其妻兒經手術後仍在治療中，吳嫌則還在加護病房救治，全案已報屏東地檢署指揮偵辦，有關行凶動機及案發原因，仍待進一步釐清。