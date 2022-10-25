科技始終形塑著產業與消費者的互動模式，看似傳統的房仲產業，科技也不斷推進產業的進步。永慶房產集團早在2000年網路剛興起之際，便利用科技解決消費者購售屋痛點，從此改變民眾的購售屋模式，也獲得「科技房仲」的聲譽。如今永慶不僅利用科技幫助消費者快速找到理想的房子，也幫助永慶經紀人聰明且高效工作。

永慶房產集團產品企劃部協理呂學堯表示，很早之前，永慶資訊團隊便已利用機器學習和AI技術，打造「永慶AI智能配對系統」。這套系統能夠根據消費者對於房屋的需求和偏好，採取不同的推薦策略和邏輯，精準地推薦出民眾有興趣的物件。根據統計，永慶AI智能配對系統讓客戶平均看房次數比過去減少了近4成。呂學堯表示：「很多消費者可能看到第二間、第三間房子就找到自己的夢想房了！」

除了消費者端，永慶資訊團隊所設計的房產科技也造福永慶經紀人。透過強大的雲端系統，永慶經紀人只需要一支手機，就能登錄房屋所有資料，也能迅速將房屋資訊傳遞給有興趣的客戶。客戶若是想要進一步了解該房屋的區域行情、周遭生活圈機能，永慶經紀人也能即時提供。

永慶資訊團隊所建構出的強大房產科技，在瞬息萬變的現代社會中，提供精準、完整、即時的房產資訊和建議，再搭配上「先誠實再成交」的誠實理念，使得永慶房產集團持續贏得消費者信賴，不斷成長茁壯成為全台破1500店的房仲第一品牌。

站在房產科技尖端的永慶，已經著手打造下一世代的智慧賞屋服務，不僅投入大量資源整合AR、MR、XR等技術與裝置，提供沉浸式的賞屋體驗；更持續探索如自然語言處理、深度學習等尖端技術的應用可能，打造更「人性化」的智慧賞屋服務。

呂學堯強調，未來世界不是只靠單一技術就能滿足消費者需求，整合不同技術、跨團隊、跨領域協作，才能發揮更大的潛力和優勢。永慶也將持續擴大招募軟體開發、數據分析、網路系統專家、產品企劃等多元領域的人才。歡迎有興趣挑戰自我，想要探索科技的商業應用可能的數位、科技領域人才，加入永慶的行列。