隨著日本國境正式解封，全面開通自由行，不少民眾迫不及待想去日本旅遊。但值得注意的是，因日圓持續走貶帶動通膨飆漲，加上全球原油價格居高不下，日本今年10月的漲價潮達到30年來最大規模，多達超過6600件商品全面調漲，漲價幅度最多的產品是酒類、飲料。

根據日本《每日新聞》報導，日本10月起民生用品大漲價，食品方面105家廠商、共6699件商品全面調漲，其中酒類、飲料是漲價幅度最多的產品，共2991件商品漲價，占總漲價商品4成。日本4大啤酒企業時隔約13年再次喊漲，對家庭裝啤酒售價調漲約4～13％。飲料方面，像是三得利食品國際對PET瓶裝主打商品每瓶漲價20日圓，其他包括麒麟飲料和朝日飲料等也紛紛喊漲。

加工食品則排名漲價幅度第二，共1819件商品漲價，包括火腿和培根上漲超過2％，香腸上漲超過3％；調味料則排名第三，共1800件商品漲價。

報導指出，日本漲價潮創30年來最大規模，依此推估，日本每戶家庭（2人以上）每月增加5730日圓（約1270元台幣）的開銷，每年將增加約7萬日圓（約1.55萬台幣）支出，相當於日本消費稅增加2%。

報導提到，日本11月、12月還有其它商品也會陸續漲價，日本今年漲價商品數可能將達2萬665件。

雪上加霜的是，不只是食品，日本的電氣、燃氣費等也在10月漲價，受國際形勢影響，明年可能繼續漲價，讓日本民眾的生活成本負擔加重。