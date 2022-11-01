宣示布局鍋物決心，王品集團旗下鍋物品牌「聚日式火鍋」，全台首家形象店正式插旗台北士林區，在年底前達成第20間門市重要里程碑，歡慶「聚日式鍋物」士林形象店開幕，11月全台門市一起大開「紅白配聚熊趴」，消費者只要衣著紅或白衣到店內消費，湯頭即可免費升級為札幌熊起司牛奶湯或麻辣熊激辛麻辣湯底。

日本向來是台灣人最愛旅遊國家，細膩的日式美學文化，散發獨到魅力令許多民眾著迷，「聚日式鍋物」士林形象店，以木質基底結合暖色燈光、燈籠及日式插畫，散發濃厚東洋味，營造年輕活潑氛圍，宛如置身熱鬧日本條通，讓相聚變得更熱鬧，在視覺、味覺相互加成下，提升聚餐質感。

擁有18年火鍋經驗的「聚 日式鍋物」，將第20間門市，定位為品牌形象店，希望以美味日式湯頭為媒介，透過改變店裝及強化服務，創造有品質的相聚，帶給顧客不同感官體驗，展現品牌吸引力，成為火鍋聚餐首選品牌；首家形象店從湯頭、食材到用餐環境都講究，不論是情侶甜蜜用餐、或是朋友間歡聚都合適，門市鄰近士林捷運站人潮聚集，在商圈逐漸復甦下也可望帶來錢潮。

「聚日式鍋物」是王品集團最資深的鍋物品牌，嚴選北海道昆布，熬煮金黃湯頭鮮美甘醇，多年來廣受消費者喜愛，2020年啟動轉型升級，一改過去套餐型式，以「主題火鍋＋自助吧」做為特色，蔬食自助吧則提供超過20種蔬菜及副食炊飯、霜淇淋等無限吃到飽，開發火鍋多種不同搭配吃法，怎麼吃都不膩。

近年來推出的「北海道牛奶熊」、「肉瀑布」，以豐富感官視覺，迅速年輕世代間打出口碑，今年9月推出「進擊的聚人」肉瀑布挑戰賽，搭配3000公分雪花牛肉瀑布，號召民眾揪團大口吃肉，在新湯頭及挑戰賽助攻下，發揮品牌號召力，成功引發年輕客群關注。