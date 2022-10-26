僅因與藍姓女子發生行車糾紛，2年來一再對藍女施放煙火騷擾的「新店煙火哥」邱銘祥，在檢察官偵訊時，自承無法克制自己施放煙火的念頭，共犯友人呂理傑也證稱，邱男曾揚言將一再燃放煙火及爆裂物，搞到藍女搬家才願罷手。北檢26日起訴邱男，除建議法院從重量刑外，並以邱男有反覆實施犯罪之虞，建請法官繼續羈押禁見。

檢方調查，邱銘祥坦承他無法克制自己施放煙火的念頭，也曾經在開車時私下向施姓女友表示「所以你現在知道為什麼我去放炮，已經沒有放那個1聲、2聲的...都是80聲、50聲...媽的，1聲也是15萬，他媽的咧，幹你娘，不過要先抓得到，要先抓得到，你知道嗎？你覺得抓得到嗎？」

邱男還對女友說，「機掰，放炮又沒犯法...，我放炮沒犯法，我哪裡犯法了？」、「抓不到我啦，抓得到我，吃大便給那個人看」、「我打算要在今年12月以前破1萬發，他上次幫我記錄到800多發而己，我想在12月以前，今年把它完成1萬發」，邱的對話全部被行車紀錄器錄下。

另警方訊問共犯呂理傑時，呂男證稱，邱男曾提及將持續燃爆裂物至藍女自行搬離新店住處，檢察官認為邱男首度接受偵訊時曾誓言收斂，爾後卻變本加厲，越發密集燃放爆裂物、煙火以宣洩對藍女恨意。

檢察官認定邱男再犯的危險性仍未消弭，顯有反覆實施非法持有爆裂物、恐嚇危害安全等犯行之虞，因此在對邱男起訴求刑之餘，也建請法院繼續對邱羈押禁見，以彰法紀，並確保當地居民平和安寧。