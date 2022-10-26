國民黨前台北市議員羅智強與立委高金素梅，發起1126挺善良運動，2人集資租了一輛「善良金剛戰車」，首站就選在桃園亮相，並為市長候選人張善政拉抬聲勢。羅智強說，民進黨在這幾年養媒體、養網軍四處霸凌不同意見，尤其以執政優勢鋪天蓋地抹黑張善政，雖然攻擊不斷但國民黨這次是最團結的一次，這台善良金剛從桃園出發，之後會在北北基桃巡迴辦活動為黨籍候選人造勢。

張善政出席活動時則說，這幾個月來大家充分看到民進黨抹黑、抹紅的手段，政見沒有，抹黑倒是一流，很多民眾都看不下去，民進黨他們可能不知道，這樣抹黑又抹紅，到後來反而激起了不只是國民黨的團結，更激起了民眾討厭民進黨氣憤的心情，會更挺國民黨這次選舉。

他也說，這輛善良金剛啟動後從桃園開始，就是要激起北台灣所有的民眾看透民進黨，這次選舉是在選將來台灣的民主要往下走，要回復到善良，把過去8年被民進黨惡化的民主回復到善良。

羅智強也說，民進黨急了下令全黨挺1人要挺鄭運鵬，剛好就是這場選舉的寫照，民進黨是全黨挺1人，國民黨則是全台挺善良，民進黨一直把黨意凌駕於民意，在林智堅這個大鐵板上全黨挺1人，他踢的鐵板顯然是不夠，可是張善政的民調的支援的向心力越打越高，因為大家挺的就是善良的力量。