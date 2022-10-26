「桃園大廟景福宮2022文化季開漳聖王遶境踩街嘉年華活動」將於10月29日(農曆10月5日）隆重登場。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

「桃園大廟景福宮2022文化季開漳聖王遶境踩街嘉年華活動」將於10月29日(農曆10月5日）隆重登場。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

「桃園大廟景福宮2022文化季開漳聖王遶境踩街嘉年華活動」將於10月29日(農曆10月5日）隆重登場。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

「桃園大廟景福宮2022文化季開漳聖王遶境踩街嘉年華活動」將於10月29日(農曆10月5日）隆重登場。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

素有「桃園大廟」美稱的景福宮，遶境踩街嘉年華活動將於29日登場，今年除主神開基開漳聖王將首次出巡，更顛覆傳統，由50台哈雷重機率眾表演團體氣勢進場，搭配知名陣頭及學生團體熱鬧演出，結合年輕創新與傳統文化，希望藉此讓更多人了解在地信仰。

「桃園大廟景福宮2022文化季開漳聖王遶境踩街嘉年華活動」將於10月29日(農曆10月5日）隆重登場，主祀開漳聖王、兼祀玄壇元帥的「桃園大廟景福宮」，當天主神開漳聖王及神將陣頭在桃園區市中心出巡祈福，盼藉由巡守遶境祈求轄區地方風調雨順、國泰民安、疫情退散，往年遶境盛事聲勢浩大皆吸引民眾駐足觀賞前虔誠祈福，場面相當熱鬧。

素有「桃園大廟」美稱的景福宮，歷經數代修建規模宏大，現為全臺最大開漳聖王廟之古蹟廟宇。其創建於1745年、迄今已有近300年歷史，歷史悠久列為三級古蹟，且尚有清代以來台灣最大的開漳聖王像，也保留了不少從清朝時期留下來的古文物，不僅香火鼎盛，更是見證近三百年變遷的桃園十五街庄信仰中心。

桃園大廟景福宮主委簡征潭表示，桃園大廟景福宮每年固定在農曆正月十七日舉辦遶境活動，早期社會以農業生產為主，民眾辛苦工作一整年直到除夕夜家户團圓，過年期間才能夠休息，於是漸漸形成在正月十七日舉行遶境的習俗，一方面是在一年之初熱鬧祈求新年順遂、風調兩順、五穀豐收，讓生活更加安樂。演變至今希望能藉此活動讓更多人了解在地信仰，將全國優良的百年宗教民俗文化，透過每年遶境出巡方式宣揚，傳承特有歷史意涵。

今年遶境首次和桃園市政府文化局-2022桃園文化季聯合盛大舉辦，幾個活動亮點絕不容錯過。桃園大廟景福宮主委簡征潭表示，去年因疫情關係正月遶境延期停辦，今年特地擲筊請示主祀主神開基開漳聖王應允首次出巡，並擴大遶境範圍，希望藉由神明出巡巡守祈求合境平安，疫情退散，可謂是近300年來最大盛事！

另外今年遶境活動有別以往，上午9點起遶境祈福後，下午則由50台哈雷重機率眾表演團體氣勢進場，展開知名陣頭及學生團體依序熱鬧演出。如桃園鈞天社北管部及神將部、東方藝術團跳鼓陣、朴子太子會五路財神陣、朴子電音三太子、開漳聖王護國佑民祈福陣、柳溝國小龍鳳獅陣、醒吾大學M＆H、桃園高中熱舞社、桃園高中采風社、中華民國依依舞蹈班、武漢國小有氧體操隊、國體大競技啦啦隊、國體大舞龍隊、國體大爵士舞蹈隊、壽山高中街舞社團、建國國小管樂團、心靈慈惠總堂、何日君再來劇團等，共18團的表演團體接力表演。

年輕創新與傳統文化相互結合，讓活動豐富多元。今年如此大型宗教文化活動，也深受喜大人長照機構的長者們期待，當天會由20多位專業社工推輪椅帶長者們參與踩街遶境活動，不論男女老少大人小孩，大家一起感受現場滿滿的熱鬧氣氛與活力。

●遶境踩街路線：

◎上午9：00景福宮出發→左轉中正路→左轉南平路→右轉寶慶路→鎮海宮

◎上午10：30鎮海宮出發→右轉安慶街→右轉永安北路→左轉南平路→右轉中埔六街→左轉同徳六街→右轉藝文二街→左轉同德五街→左轉藝文一街→右轉同德六街

〔暫停休息含餐(中悅大樓人行道)〕

◎下午13：30踩街全體人員集合進場，由同德六街一號(中悅大樓)出發→左轉藝文二街→左轉同徳五街舞台

◎2022文化季開漳聖王繞境踩街嘉年華，14：00團體表演活動開始

◎下午15：30踩街遶境活動開始，同徳五街→左轉藝文一街→右轉同德六街→右轉新埔六街→同德二街→左轉中正路

→右轉博愛路→左轉民權路→左轉中華路→左轉中正路→桃園大廟景福宮

●10／29(六)活動流程：

時間-起 時間-迄 順序 團體／表演 表演長度

14：00 14：06 1 桃園大廟景福宮 鈞天社 北管部神將部 00：06

14：06 14：18 2 柳溝國小龍鳳獅陣 00：12

14：18 14：23 3 國體大爵士舞蹈隊 00：05

14：23 14：33 4 武漢國小有氧體操隊 00：10

14：33 14：38 5 醒吾大學M＆H 00：05

14：38 14：46 6 東方藝術團跳鼓陣 00：08

14：46 14：51 7 桃園高中采風社 00：05

14：51 14：56 8 中華民國依依舞蹈班 00：05

14：56 15：06 9 國體大舞龍隊 00：10

15：06 15：11 10 壽山高中街舞社團 00：05

15：11 15：36 11 建國國小管樂團 00：25

15：36 15：46 12 朴子電音三太子 00：10

15：46 15：51 13 心靈慈惠總堂 00：05

15：51 15：56 14 國體大競技啦啦隊 00：05

15：56 16：01 15 桃園高中熱舞社 00：05

16：01 16：11 16 何日君再來劇團 00：10

16：11 16：21 17 朴子太子會五路財神陣 00：10

16：21 16：31 18 開漳聖王護國佑民祈福陣 00：10