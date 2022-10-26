苗栗縣長鍾東錦26日在獅潭鄉成立競選總部，接受競總主委蔡麗卿送上好采頭。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

栗縣長鍾東錦26日在獅潭鄉成立競選總部，透露自己選到底的理由。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦26日上午成立獅潭鄉競選總部，對於近日對手攻擊關於非法砂石場的問題，鍾東錦回應，他的財產全都依法申報，絕對沒有他們所講的非法事情，他隨時都可以接受調查，對手稱他為「砂皇」是太抬舉他了，他沒那麼厲害，也沒那麼強，做生意，每個人有每個人的方法，他確信一切都是遵守法令。

鍾東錦26日在獅潭鄉成立競選總部時回應，他的財產全都依法申報，絕對沒有他們所講的非法事情，現在選舉只剩1個月，大家應該勤走18鄉鎮市，聽聽鄉親的聲音，而不是像有些候選人，每次一選完，人都不見了，他不會閃避，我會很勇敢的面對鄉親，也歡迎鄉親提問題，

鍾東錦向獅潭鄉親表示，電視上一直在罵他，他一直都不回應，是因那些都是選舉操作，都是假議題，如果鍾東錦有犯怯，早就被抓去了，如果鍾東錦有問題，他就不敢選縣長，希望獅潭鄉親集中選票支持鍾東錦。

鍾東錦反擊，對手現在做的小動作，只是要告訴鄉親們鍾東錦很有錢，要引起鄉親仇富的心態，他有錢，他也敢申報，他當然是心安理得，他的錢都是老婆在打理，有多少錢，他自己也搞不清楚。現在民進黨打的是烏賊戰，每個攻擊他的人都是有問題的，不是帶女人去汽車旅館，就是被抓姦的，要民進黨指控別人之前要先照照鏡子。徐定禎競總找來的，都是外地來的，沒有一個苗栗本地人，這叫做選舉嗎？

鍾東錦透露反對謝福弘出來選的原因之一，包括了那年母親節蔡英文到傅學鵬家吃飯，吃著中間，傅當場問他，讓他請客好嗎？礙著總統在場，他當然就承接下來，最後是他請客，結果謝福弘竟然把元月與蘇嘉全的密會，與這場餐會混為一談，餐會是總統公開行程，密會是不能照相的，為什麼是密會？24日出面作證的西湖鄉農會理事長蕭駿逸已講的很清楚，這就是他要參選到底的理由。

鍾東錦強調，我們本來都可以很幸福很快樂，不管是客家、閩南、原住民或是新住民，本來就應該和樂一家，不需要聽美國阿道仔那麼么壽，去跟中共對打，把國家推向戰爭邊緣，那有為了選票，有那麼過份的政府？甚至在掌權以後，叫我們吃萊豬，全世界有政府要百姓吃萊豬的很少，四大公投國民黨本來應該要贏的，結果卻輸了，顯示國民黨的領導是有問題的，苗栗現在是是寫歷史，希望獅潭鄉親高票選出鍾東錦，一起來寫歷史。