國民黨新竹市長候選人林耕仁26日發布影片，公布教育新竹7主軸，由競選總部榮譽主委林政則主持教育政見聯合記者會，從學前、義務教育，到改善教育環境，落實終身學習精神等4大面向，為新竹培育人才，為下一代打造美好未來，另有來自新竹市各各校師長，共同成立教育後援會。

今林耕仁教育政見聯合記者會，由林耕仁競選總部林政則榮譽主委主持，與市議員余邦彥、張祖琰、議員候選人張文興共同舉辦。林耕仁在影片中指出，為擘劃新竹市成為安居樂業好所在，其中1項關鍵就是要吸引、留住並培養人才，因此他提出與世界同步學習的「教育新竹七主軸」。

林耕仁首先提出「零到六歲國家養新竹加強版」，要從學前教育開始，落實婦幼政策、鼓勵生育，讓市民願意生、歡喜養、共同育，除現有補助外，要加碼共同分擔養育責任。主軸2則是「公幼百分百臨托3＋1」增設公立幼兒園及非營利幼兒園，讓每個國小學區都有專屬公幼，視需要增班。

主軸3則是「就近入學、區域均衡發展例、實驗教育及科學教育」鼓勵孩子多方發展，主軸4是「科學人文並重，一技在身走天下」讓學生培養帶得走的能力，主軸5為「改善學習環境，與時俱進安心成長」，主軸6「教育預算逐年增，發展青創享共好」，最後則是「風華再現傳經驗，終身學習享樂齡」，讓市民活到老學到老。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子，」林政則說，投資教育、栽培下一代人才，他也說未來林耕仁若當市長，每年提高教育經費2%以上，打造優質學習環境，並且要做在教育前線辛苦打拼老師的最強後盾，承諾提高正式教師比率、降低代課教師比率8%以下，而關埔地區入學問題，林耕仁也承諾會新設學校，落實就近入學原則，保障周邊學子學習權益。