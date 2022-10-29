國民黨新竹市長候選人林耕仁今（29）日在臉書表示，他深耕新竹25年，走遍整個新竹無數次，專心做好每次服務人民的機會。他也深刻明白，新竹這座城市現階段最需要什麼，遇到什麼問題，以及該如何改變，讓家鄉迎向美好的未來！

林耕仁指出，他今天在東區慈雲路夜市舉辦「繁榮新竹，攜手向前」的團結造勢活動，特別感謝馬英九、郝龍斌、李四川、張亞中到場支持耕仁；這是正藍軍團結的重要時刻，也代表認真做事、專心為民服務的專業團隊已經就位。

林耕仁細數，馬前總統帶領中華民國走向繁榮與和平發展；郝龍斌引領台北市走向現代化、進步的城市；李四川在高雄紮實服務，一步一腳印建設城市；張亞中校長號召正藍軍堅定支持耕仁，做他的後盾，以及鄭正鈐委員，新竹市唯一的立委，未來攜手合作，中央地方一起打拚，為新竹市民爭取權益！

林耕仁強調，繁榮新竹，需要每個人攜手前行；團結所有議員戰友，未來府會一定會同心，全心全意為市民服務。林耕仁再次感謝今天現場所有支持他、疼惜他的好朋友，選舉剩下不到一個月，終將迎來勝利！