國民黨新竹市長候選人林耕仁競選總部30日下午在東區關新公園舉辦歡樂親子趴，林耕仁化身「超人」，與親子同歡。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

現場最吸睛的是請來3公尺高的充氣巨型布偶貓，表情非常討喜，讓大小朋友都忍不住擁抱。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

大仁哥親子趴登場！國民黨新竹市長候選人林耕仁競選總部30日下午在東區關新公園舉辦歡樂親子趴，吸引上千親子同歡，現場最吸睛的是請來3公尺高的充氣巨型布偶貓，表情非常討喜，讓大小朋友都忍不住擁抱，直呼好想帶回家養。

活動現場邀請前親子台的主持人「粟粟姊姊」和「米卡米姊姊」帶動唱，孩子們手足舞蹈玩得不亦樂乎、非常開心，還有空氣城堡、冰淇淋、雞蛋糕、爆米花等，讓競選活動也同時呈現歡樂、溫馨的一面。

林耕仁隨後更以「超人」裝扮現身親子活動現場發玩具，與參與民眾和孩子互動打招呼。他認為，競選活動是貼近群眾的過程，不是製造對立衝突，這是他從政以來保有的初衷，因此一直以來他舉辦的競選活動都會融入親子元素。

這次就特別找來3公尺的巨貓，希望在假日能讓新竹的爸媽有個帶孩子出來走走放電的地方，促進家庭和諧，這也符合他參選市長提出的「舒適減壓」願景目標。