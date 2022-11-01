林耕仁今天到香山區內湖里掃街拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁1日針對趙少康自曝「新竹換台北」之說表示，蔣萬安不會允許，林耕仁不會允許，新竹人更不會允許所謂的交換，完全是無稽之談，可以休矣。

林耕仁今天到香山區內湖里掃街拜票時表示，趙少康是有遠見、有見識、有理想的媒體人，也是國民黨中他非常敬重的前輩。他認為，趙少康非常關心新竹選情，也會期待國民黨唯一提名的正藍軍林耕仁贏得勝利，因為這是作為國民黨人包含趙少康在內，每個人的共同目標。

林耕仁說，他昨天針對高虹安所提出的4大質疑，引起廣泛討論的看法，過去高虹安面對問題總是不肯面對問題回答，他認為，有些事甚至有法律方面的疑慮，高必須誠實跟民眾說清楚講明白，且會引起廣泛關注的原因，就是新竹市民有知的權利，大家都要知道真相。

此外，高虹安「新竹是非地」的說法，她辯解是被「主詞偷換」。林耕仁表示，他雖然不像高虹安是斐陶斐的優等生，但還是可以聽得懂什麼叫「是非」。

如同高虹安面對兼職爭議、用人不當、助理涉嫌寄生國會以及陷入內線交易疑雲，甚至今天面對自己說過的話，她還是一樣只會逃避、閃躲，連自己的話都不敢承認，還把新竹說成如此不堪，坐實自己是不了解新竹的觀光客。這樣的候選人若擔任市長，怎麼讓人期待可以了解市政，又有何擔當？