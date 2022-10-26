羅智強子弟兵、國民黨台北市議員（大安、文山）候選人楊植斗在街頭拜票時，突重心不穩從演講台摔下頭部著地，事後羅也在臉書曝光楊的現況，指楊「現在他的頭都還在暈」。

羅智強今（26）日在臉書發文指出，在聽到楊植斗重摔後還爬來繼續在市場掃街的消息後，立刻致電罵了他一頓、要求他立刻去醫院做檢查，而楊也「乖乖地聽話去醫院」。

羅智強坦言，自己很難過、也很擔心楊植斗，他也喊話支持者，請他們幫楊加油集氣。