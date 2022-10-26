今(26)日台中市神岡區大洲路1間廠房傳出命案，1名林姓二房東今日到場整理場地欲再出租，先是聞到惡臭味，發現有1桶裝著水泥的大桶子，他將桶子倒出後赫見1隻手臂，嚇得急報警，警方初步調查死者疑似為2019年通報失蹤的陳姓男子，警方也帶回30多歲的死者前女友回警局說明，目前正在訊問中。

這起桶屍命案據調查指出，林姓男子是該廠房的承租人，3年前將廠房再租給一名33歲的女子，但女子只繳了1年租金，林男今天到現場整理場地，想再租給他人，打開鐵門後聞到惡臭味，發現一個裝有水泥未加蓋的塑膠桶有異樣，他將凝固的水泥倒出後，水泥破了，赫見露出一隻左手前臂，帶有手錶，嚇得趕緊報警。

根據透露，死者是被以水泥封桶，仍留有皮肉組織，屍體尚未完全腐化，研判死者是在2019年通報失蹤的陳姓男子，不過警方尚未確認。外傳33歲的女性關係人疑似是死者的前女友，警方則不予證實。

豐原警分局指出，目前已報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，由鑑識人員採證與法醫相驗中，分局已掌握特定對象積極查緝中，期能儘速釐清案情。