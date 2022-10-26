每年都力挺LGBTQIA+多元族群，在同志大遊行推出活動的Uber及Uber Eats，今年也不例外將於第二十屆臺灣同志遊行將於10月29日當天，攜手以「Move with Pride 愛無限。愛同行」為主題推出一系列線上及線下活動，Uber APP中的汽車標誌將在遊行當天化身為「彩虹車車」以外，遊行當日更將出動花車遊行、攤位互動送限量獨家周邊小禮、乘車優惠等活動，Uber Eats 也號召商家合作夥伴祭出特製彩虹餐點、活動餐點買一送一、彩虹驕傲商品專區65折等優惠。

Uber 號召民眾到場參與臺灣同志遊行，到 Uber 攤位玩遊戲就有機會獲得獨家設計彩虹小物。（Uber 提供）

為以行動支持臺灣同志遊行，並號召更多民眾現場參與，10月29日遊行當日，Uber將出動品牌花車參與藍色遊行大隊，與民眾一同沿著北路線響應遊行，活動現場也將設有活動攤位，民眾也可至靠近台北市政府大樓、編號B18-19號攤位，與 Uber 品牌地標拍照打卡、參加彈珠台互動遊戲，就有機會獲得限量獨家設計的托特包、杯套、口罩、紙膠帶、扇子等彩虹小物，以及 Uber App 乘車優惠 和 Uber Eats 優惠序號，還有商家合作夥伴自行提供的餐飲優惠券。

Uber App 中的汽車標誌將在10月29日更改為彩色，讓彩虹驕傲在城市地圖中遍地開花。（Uber 提供）

而Uber App 攜手合作車隊也祭出遊行當日乘車優惠，鼓勵民眾到場響應參與遊行，民眾於10月29日打開 Uber App，凡叫車或下車地點位在台北市市政府廣場，輸入優惠序號「愛無限愛同行22」，即可享2趟8折乘車優惠，單趟最高折抵100元；Uber App 新用戶於10月29日至12月31日期間，輸入優惠序號「愛無限愛同行」，可享2趟120元乘車折抵優惠。