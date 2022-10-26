享譽國際的維也納愛樂已在26日傍晚全員專機抵台，現場也有樂迷們守候，難掩興奮的情緒，樂團行程滿檔，在香港演出結束後翌日專機抵台，準備迎接10月27日至11月1日在台4場音樂會。（牛耳藝術提供）

享譽國際的維也納愛樂已在26日傍晚全員專機抵台，現場也有樂迷們守候，難掩興奮的情緒，而樂團行程滿檔，在香港演出結束後翌日專機抵台，準備迎接10月27日至11月1日在台4場音樂會。

此次維也納愛樂攜手奧地利指揮大師弗朗茲．魏瑟－莫斯特（Franz Welser-Most），將別為台灣帶來獨家曲目，在10月27日台北首演之夜，推出雙交響曲，包括布拉姆斯第三號交響曲和德弗札克第八號交響曲，10月27日與11月1日的的布拉姆斯《大學慶典》序曲，專為台灣而演。此外還有華格納與理查．史特勞斯等經典之作。

為讓演出順利舉行，樂團也嚴格防疫，訂下防疫措施，除了專機抵台，到台灣後的所有團員，以及會接觸到團員的工作人員皆每日進行快篩、配戴N95口罩。飯店也規劃獨立樓層、健身房和用餐空間供團員使用，南北往返搭乘高鐵也安排獨立車廂，力求亞洲行順利演出。

演出將於10月27日在台北國家音樂廳、10月29日在高雄衛武營音樂廳，10月31日和11月1日再回到台北國家音樂廳。