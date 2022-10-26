網紅「四叉貓」劉宇在臉書指高虹安位於竹市的服務處，依資料是4樓建物，實際上卻有7層，質疑是「會長大的房子」。（截自劉宇臉書）

網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文，指民眾黨新竹市長候選人高虹安位於竹市的服務處，依資料是4樓建物，實際上卻有7層，質疑是「會長大的房子」。對此，新竹市政府都發處26日指出，該地上4層1幢1棟建築物，依目前外觀使用情形，涉及二次施工夾層疑義，將依規勘查，若查屬「實質違建」，將予以列管拆除。

劉宇今在臉書發文，指出高虹安位於新竹市東光段的服務處，登記在「真會租不動產公司名下」，公司老闆為民眾黨新竹市議員候選人葉國文夫妻，不過，依據資料登記的是4樓建物，實際上卻有7層樓，暗諷是「會長大的房子」。

對此，市府都發處指出，有關民眾舉報新竹市忠孝路434巷20號建築物是否涉及違建，經查，此案在2004年申領使照時，為地上4層1幢1棟的建築物，依目前外觀使用情形，涉及二次施工夾層疑義。

都發處指出，後續將依「違章建築處理辦法」規定進行勘查，若查屬「實質違建」，將予以列管拆除。

而高虹安則透過影片發表聲明，指遭爆料違建地點並非她的競選總部，原是民眾黨新竹市黨部，但目前已沒有使用。