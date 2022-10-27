女星貝童彤四年前與老公Howard結婚，且育有一女，婚後貝童彤也時常在社群平台上分享育兒生活，昨(26)日她在臉書上發文透露，近期3歲女兒「不停向醫院報到」，讓她相當心疼，而女兒脫口而出的一句話更是讓她心碎。

貝童彤與老公Howard於2018年結婚，並於同年生下女兒帕皮，兩人也在去(2021)年補辦婚禮，當時有藝人朋友到場祝賀，連天王周杰倫也有錄製影片給予兩人祝福。

貝童彤昨(26)日於臉書發文寫道：「上幼稚園的必經之路是不停向醫院報到，請假帶回娘家玩了一週終於好了，一回學校第二天又病了」透露女兒進經常生病，然而，更讓貝彤童難過的是女兒跟她說：「我又要吃更多更多的藥了嗎？」讓她直接心碎。

最後，貝童彤也提到，當女兒咳到流淚時，她更是都睡不著覺；此文一出，隨即引來許多媽媽們的共鳴，也紛紛與貝童彤分享自身經驗「孩子上學後就是容易生病！媽媽辛苦了」、「我兩個女兒也是這樣，從每週看一次醫生到每個月一次，半年後就沒事了」、「我女兒剛上幼兒園也會反覆生病，只要班上有同學生病，就很容易被傳染，這是必經過程，加油」。