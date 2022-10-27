吉瑞福幼兒園20多位的可愛小朋友們在西洋萬聖節夕扮裝到派出所討糖吃。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

隨著西洋萬聖節即將到來，一早太平派出所就來了一群活潑可愛的小惡魔們，原來是來自吉瑞福幼兒園20多位的可愛小朋友們，他們精心打扮成鬼怪、女巫、卡通英雄人物裝等應景服裝到派出所討糖吃，頓時派出所充滿著熱鬧萬聖節氣氛。

台中市政府警察局太平分局太平派出所日前應轄內私立吉瑞福幼兒園師生邀請，27日萬聖節前夕由多位老師們帶著20多位小朋友前來到派出所舉辦萬聖節戶外教學活動，活動中每個小朋友都精心自製鬼怪、女巫及卡通英雄人物等裝扮，除高喊「不給糖就搗蛋！」，也展現活力表演一段勁歌熱舞，讓平常嚴肅地派出所也感染了歡樂的萬聖節氣氛。

太平派出所也由資深巡佐引導小朋友們完成活動，並以有獎徵答方式，向師生們實施犯罪預防宣導、婦幼安全宣導等，也介紹一些警用勤務裝備，最後還與來訪的師生們一同開心合照，小朋友們興奮之情溢於言表。

幼兒園老師們開心表示，每個小朋友都好期待來參觀派出所，也都精心打扮希望給警察叔叔們一個大驚喜，非常感謝太平派出所的波麗士們的熱情招呼，讓他們有個愉快的戶外教學，以及一個難忘的萬聖節時光。