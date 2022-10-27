獅潭鄉大東勢仙草花田仙草花已經盛開。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉公所與農會推出仙草花節，苗栗縣副縣長鄧桂菊歡迎大家來獅潭賞花。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

每年11月正是仙草花盛開的季節。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

每年11月正是仙草花盛開的季節，來獅潭更有許多仙草飲品可用享用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉是仙草之鄉，每年到了11月深秋季節，紫色的仙草花長滿仙草田裡，獅潭鄉公所與獅潭鄉農會將推出獅潭仙草花節，結合在地文創青年創作，並安排音樂會、仙草DIY體驗、小農市集及樟之細路深度小旅行等活動，提供遊客深度的仙草體驗。苗栗縣副縣長鄧桂菊歡迎大家同來品賞最美麗的仙草花和仙草飲。

苗栗縣獅潭鄉盛產柑橘、桂竹筍，也是苗栗縣內客家仙草最重要的生產地，知名餐廳就以自行研發的仙草飲品，結合梅子及仙草成了縣內知名仙草飲，也是飯後必點的甜點，此外，還有許多商店販售仙草製作的甜點、飲品、料理，是遊客到獅潭必吃的食物之一。

獅潭鄉公所自去年起舉辦仙草花節，獲得許多遊客熱烈迴響，為滿足眾多遊客需求，鄉公所與農會決定今年續辦，由於仙草種植需要輪作，所以今年活動地點改在獅潭鄉新店老街附近大東勢仙草花田舉辦。

仙草花海的賞花期約可到12月上旬，民眾到獅潭除了可以賞花、吃美食外，還有許多步道可以健走。同時，今年的仙草節還結合在地青年創作特色作品共有6座，主題分別有充滿仙氣的「仙子桐行」、表現獅潭恬靜環境的「航行浪漫花海」、青農返鄉創業心歷的「轉屋。冬藏」、廣受車友歡迎打卡點的「1：1汽車模型盒」及充滿賽夏族特色的「賽夏雷女仙座」等，讓遊客欣賞花海及音樂會之際，亦能體驗不一樣的仙草花節及獅潭在地特色，也歡迎遊客一起票選出人氣作品。

仙草花節活動限量推出仙草美食護照每本價值390元以上，早鳥優惠只要100元，憑護照可到指定店家兌換仙草凍、仙草霜淇淋、仙草奶茶、珍珠燒仙草及深粹燒仙草等冰(熱)品五選三，還有新店老街人氣店家提供的優惠券，仙草美食護照可從活動當日兌換到11月27日共計9天，讓您免排隊、幸福味蕾一整周。苗栗縣副縣長鄧桂菊與獅潭鄉公所、農會強力推薦11月份是紫色的季節，歡迎大家一起來獅潭賞花聽音樂會，體驗仙草深旅行。