美國半導體設備商科磊（KLA Corp）上季財報與本季展望皆優於市場預期，但跟進其他同業，警告美國對中國祭出的新一輪全面性的技術出口限制將帶來重大衝擊，預估對公司明年營收造成的影響可能高達9億美元。

科磊周三盤後股價上漲2.66%，報312.98美元，稍早前一度漲5%。

在周三一般交易時段，科磊收漲0.50%，為306.40美元。

科磊第一財季（截至9月30日）營收年增近31%，為27.2億美元，優於市場預期的26億美元，其中中國市場占比最大，約為31%。

經調整後每股盈餘年增52%，為7.06美元，優於市場預期的6.22美元。

該公司預估第二季營收介於26.5～29.5億美元，優於市場預估的25.6億美元。每股盈餘估將介6.30～7.70美元，優於場預估的6.11美元。

科磊表示，雖然我們在中國的業務主要為傳統節點的投資，並非美國政府出口管制的重點，但我們可能無法向部分客戶提供系統和支援，營運仍將受到衝擊，預估這些新規對本季營收造成的直接影響約為1億美元，對明年全年營收造成的衝擊估計約介於6～9億美元。

此前晶片製造設備大廠應用材料（Applied Materials）在10中旬便開出了第一槍，宣布下修營收和獲利預測，稱美國政府最新對中國祭出的半導體技術出口限制將導致公司第四財季（截至10月30日）淨營收損失2.5億～5.5億美元，而下年度第一季營收也可能受到程度相當的衝擊。

之後科林研發（Lam Research Corp）提出警告，受到新禁令影響，公司明年營收將減少20億～25億美元。

應材和科林研發約3成營收來自中國市場。

Evercore ISI分析師CJ Muse此前出具報告指出，科磊、科林研發和應材等半導體設備廠營收受到新規的影響估將介於5%～10%，而中國的任何報復性措施都可能進一步打擊這些公司的營收表現。

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）此前則表示美國新禁令對公司2023年整體出貨計畫的直接影響有限，大概只會間接影響約5%的積壓訂單。

但另一家荷蘭設備廠ASMI就悲觀許多，在周二發布財報時警告美國這些新措施將嚴重影響公司的中國業務營收，對中國的銷售可能銳減逾4成。