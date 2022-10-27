43歲的尹姓大陸籍女子去年疫情三級警戒期間，她未戴口罩上街，張姓員警上前盤查，她拒絕配合還拉傷員警，台北地方法院依傷害罪將尹女判處拘役55天，可易科罰金。緩刑3年，接受法治教育課程3場次。可上訴。
尹女在去年7月25凌晨未配戴口罩，外出至臺北市大安區新生南路2段與金華街口，台北市警察局張姓警員上前盤查，她拉扯警員，致其左側手肘及左側前臂多處長條形傷口、皮膚淤紅等傷害。
43歲的尹姓大陸籍女子去年疫情三級警戒期間，她未戴口罩上街，張姓員警上前盤查，她拒絕配合還拉傷員警，台北地方法院依傷害罪將尹女判處拘役55天，可易科罰金。緩刑3年，接受法治教育課程3場次。可上訴。
尹女在去年7月25凌晨未配戴口罩，外出至臺北市大安區新生南路2段與金華街口，台北市警察局張姓警員上前盤查，她拉扯警員，致其左側手肘及左側前臂多處長條形傷口、皮膚淤紅等傷害。
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