書法家徐永進先生於昨（26）日逝世，享壽71歲。文化部長李永得聞訊表達哀悼，並感懷徐永進對書藝創作堅持不懈，用生命揮毫的精神，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。

徐永進一生創作不輟，從傳統中脫胎而出，其實驗創作融入當代的社會文化和民眾生活，如觀光局「TAIWAN」標誌、電影《艋舺Monga》中英文書法題字、2010上海世界博覽會「台灣館」3D祈福山水天燈祈福語等。筆下揮灑出新一世代書法的鮮活風姿，反映社會與時代。

徐永進不僅突破書法的法度，亦曾跨界與優人神鼓合作，於臺北當代藝術館舉辦「Beyond書法－徐永進當代書藝展」；今年亦於橫山書法藝術館展出其生平代表作的回顧「狂筆‧顛墨：徐永進贈藏選粹」特展，在在展現其從事現代化書法創作豐碩成果。

文化部表示，徐永進承繼傳統書法體系，更勇於開創，進一步強化筆墨線條特色，為書藝拓展一片廣闊天地，其作品鮮明動人，更進入大眾生活，讓書法之美更觸動人心。