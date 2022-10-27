迎雙11購物節，台灣虎航攜手蝦皮購物送全年12趟不限航點來回套票，還有日本、韓國、泰國等地最高四趟來回的獨家套票，趁著出國解封熱潮搶商機。

航空業因政策鬆綁逐漸復甦，台灣虎航積極布局並準備，此次與蝦皮購物合作，希望透過電商平台龐大的網絡接觸到更多消費者，同時雙方品牌彼此拉抬知名度，也為台灣虎航拓展疫後旅遊商機。

即日起至11月11日，凡蝦皮購物用戶只要領取6張0元起免運券並玩環遊機票寶箱，就有機會抽中台灣虎航全年12趟不限航點來回機票套票一組，或台灣虎航指定航點來回機票套票三組，共計四組來回機票作為最大好禮；另將送出高達1,000張的1,111元台灣虎航機票折價券。

再者，即日起新加入台灣虎航tigerclub會員的蝦皮購物用戶，還能用1蝦幣抽台灣虎航不限航點來回機票一張；台灣虎航原有tigerclub會員也可用3蝦幣參加抽獎。

台灣虎航為台灣唯一低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及菲律賓等地區，也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。