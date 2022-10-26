消費者下半年最期待的雙11購物節即將正式開跑，而蝦皮購物「11.11最強購物節」已率先於今日（26日）暖身開跑，除了最受歡迎的基本款每人皆享6張全站0元起免運券、最好買的商城85與87折神券外，更首度攜手台灣虎航祭出年度大獎「1年搭機套票」，共12趟來回機票，11月11日前領免運玩遊戲即有機會抽中，另加碼天天抽限量10名的台灣虎航機票1111元折抵金，先為民眾準備好出國機票。同步蝦皮分潤計畫也首度推出「網紅盛典衝單大賽」，用戶只要成功導購10單，就有機會免費帶走Garmin智慧手錶、日本來回機票、最大獎還有iPhone 14 Pro 256GB等豪禮，衝單王還可抱回萬元獎金。

蝦皮購物的CACO MIT高濾親膚時尚口罩，彩虹米奇LOVE 10入款，原價250元，優惠價220元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的HOLA 迪士尼系列彩虹寵物領巾，優惠價499元。（蝦皮購物提供）

而本周六（29日）也正是去年因疫情停辦的同志大遊行，今年終於回歸實體的日子，蝦皮購物上的「彩虹旗」關鍵字，搜尋量更是較前兩周成長超過5倍，而30日前更推出「迪士尼彩虹月」，攜手CACO、犀牛盾、迪士尼文具旗艦店等8家知名大店，精選超過60款彩虹相關商品推出優惠，邀消費者一同穿戴彩虹單品、上街為愛發聲。