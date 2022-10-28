新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕被視作藍營2024總統潛在人選，對於被點名2024「侯盧配」，盧秀燕下午前往國民黨台北市長候選人蔣萬安競選總部站台時表示，2022關係到2024，沒有2022也沒有2024，所以眼前2022比2024還要重要。

盧秀燕今天北上與蔣萬安合體。（楊亞璇攝）

盧秀燕說，尤其首都台北，一定要有好市長，2024國家才有希望，2022台北的好市長就是蔣萬安，蔣萬安當選台北市會更好，那2024國家才有機會、才有希望，為了國家好、為了2024，2022應該更努力協助蔣萬安當選台北市長。

媒體詢問一旁的蔣萬安支持盧選2024嗎？是否會站台？蔣萬安還沒答，盧秀燕就打斷稱，集中在今天2022好嗎？並重申眼前2022比2024更加重要，請大家關注2022台北首都市長選舉，「我們要務實」。

她說，2022台北首都市長非常重要，沒有2022台北首都市長、也沒有2024，請大家尊重今天的主題，回歸今天的主題。