國民黨桃園市長候選人張善政28日公布人行道政見，他說，桃園人行道難走、難逛、好危險，要倍增桃園人行道面積，停車密集的商業區也要排除障礙物，讓嬰兒車、輪椅族暢行無阻，至於學童容易出事的路段，也會著手改善。

張善政28日和黨籍市議員參選人孫韻璇會勘龜山區楓樹國小，張善政說，在龜山走幾百公尺，就看到桃園市人行道形形色色的狀況，桃園市的人行道、包括腳踏車道的問題，是「難走、難逛、好危險。」

張善政說，難走就是人行道面積在六都敬陪末座，好危險的意思則是小朋友上下學途中受傷的數字是六都第一。他說，希望打造理想的境界，讓嬰兒車跟輪椅都能暢行無阻，桃園就會變成非常容易行走、對行人與腳踏車都非常友善的地方。

張善政說，要打造「好走、好逛、好安全」的情境，設定初期目標，是讓人行道面積要倍增。此外也要在停車比較密集的商業區，闢建方便停車空間，讓人行道障礙物，尤其是車輛、機車、腳踏車能夠撤出人行道。最後，也要從小朋友上下學最容易出事情前十大路段著手改善，希望打造桃園成為對行人、輪椅、嬰兒車非常安全與友善的城市。

孫韻璇則說，楓樹國小每天上下課將近千人，很多家長反映就算短短5分鐘，也不放心讓小朋友自己上課。如雖然有設置標線人行道，但是家長還是希望設置黃色防撞柱，此外人行道沒有延續，小朋友也會走到馬路上，相當不安全，都希望未來可以改善。