高雄市義守大學與自動化解決方案大廠德國znt-Richter(ZNT)產學合作，聯手打造台灣智慧製造產業人才培育與產學合作平台，期待義守大學能成為南台灣科技產業走廊與半導體S廊帶產業人才孕育與訓練的重要基地，為台灣製造科技產業的創新升級與永續發展有所貢獻。

德國znt-Richter（ZNT）深耕台灣市場多年，合作對象包含半導體、製造、生醫、電子等產業，現在合更延伸至校園，希望透過教育的力量，協助各產業端作育英才，而第一所產學合作的學校，就是高智慧科技人才培育基地義守大學；在產學合作簽約儀式上，除了ZNT代表出席外，與ZNT長期合作的台灣西門子（Siemens）軟體工業公司代表也一同出席簽約儀式，顯見對義守大學的支持與重視。

ZNT公司捐贈Siemens製造執行及生產排程軟體，並支援專業顧問業師群協助授課，而義守大學更是精銳盡出，由長期培育智慧科技、管理科技等技術與應用人才的智慧科技學院資訊工程學系、管理學院工業管理學系等多位老師，共同規劃開設專業系列課程。

ZNT大中華區總經理周利郎表示，義守大學致力推廣跨域創新的教學內容，而ZNT合作的廠商多元，經由合作可為各行業的產業培育人才，也讓義大學子在就學期間就能熟悉職場使用的軟體工具，畢業後立即上手工作環境，德國總部對此次合作樂觀其成，將給予義守大學全力協助。

Siemens副總經理陳皓璋說，這次的合作是獨步全台，結合Siemens頂尖先進的數位軟體與技術支援、ZNT專業的解決方案與顧問諮詢、義守大學跨域創新的教研軟硬體，三強聯手為學子的就業競爭力做最好的超前部署。

義守大學校長陳振遠表示，產業缺工造成自動化與智慧工廠的需求量大幅增加，與ZNT產學合作培育人才，可解決人力短缺的困境，未來將邀請企業界與教育界共襄盛舉，提升產業能量。