金曲台語歌王蕭煌奇出道20周年，將於12月24、25日於台北國際會議中心舉行「朋友你現在好嗎？」演唱會。他28日出席公益記者會，分享11月將要帶員工們赴北海道展開7天的員工之旅，約花費60萬元，身為老闆的他霸氣說：「無所謂，有商演（錢）都無所謂。」並透露近來已接20多場商演，粗估吸金近千萬元。

曾是柔道國手的他，透露12月的演唱會中呈現柔道相關橋段，還會邀來柔道選手合作演出，直言看到柔道國手楊勇緯奪得奧運銀牌時，曾動念想重新練習柔道，但因為現在重心放在演藝工作上，無法花長時間來練柔道，不過今天在現場被拱公主抱、過肩摔記者，秀出專業實力，他自認近年認真維持體力，每周至少3天去健身房運動，包括跑步、重訓等。

他為了在演唱會上，呈現最佳體態，更誇下豪語說，將要瘦回剛出道的體重78公斤，目前還要努力瘦下10幾公斤才能達標，他自虧：「我把磅秤調到78公斤。」隨後也表示，將透過健康飲食控制、積極運動等，盼快速瘦身成功，他自信說：「我做一件事情是很果斷、很直接的，不會放棄。」更預告若順利減肥成功，會犒賞自己要價30多萬的錄音室麥克風。