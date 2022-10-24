團體生活難免需要配合別人，為顧全大局，有時甚至得委曲求全，以換取團體內的和諧，但《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、水瓶座、摩羯座喜歡順著自己的意思做事，不太懂得去迎合別人，導致經常吃虧。

▍獅子座

自視甚高的獅子座非常傲骨，雖然不一定到唯我獨尊的地步，但他們對自己很有信心，喜歡聽肯定的話，凡事喜歡依著自己的意思，但容易因為不聽人勸而吃虧。

▍水瓶座

水瓶座自戀也很有主見，雖然在人前表現得友善好相處，但其實總會維持一定的距離；水瓶座不喜歡按理出牌，覺得正經八百太做作，因為不太懂得迎合，有時容易吃虧。

▍摩羯座

摩羯座經過時間歷練後會變得恃才傲物，他們崇尚實力、尊重才能，認為有本事就是底氣，一個人越有本事就越不需要屈服於別人，也不需要跟他人打交道；摩羯座一旦有了自己的舞台，不跟人交流的傲氣會更加明顯，被貼上高冷標籤後難免吃暗虧。