國民黨基隆市長候選人謝國樑今（28）日在臉書表示，他將針對基隆捷運提出觀點，未來的產業發展擘劃會搭配捷運沿線，開發基隆目前有發展潛力的區域，搭配先前提出的四大就業基地的規劃，目標讓捷運變成帶動基隆整體產業發展的催化劑。謝國樑強調，捷運到哪產業發展到哪，基隆願景一定實現！

謝國樑指出，將打造基隆科學園區成為內湖科學園區的替代方案，希望基科是以矽谷蘋果（Apple）、思科（Cisco）等科技園區的模式，努力爭取科技廠商，尤其是企業營運與研發總部能進駐基科，搭配捷運的開發及其路線的搭配，估計可以替基隆創造大量就業機會。

謝國樑認為，基隆捷運必須是一條能帶動基隆產業進步的軌道建設，而基隆捷運若能沿著科技產業廊帶規劃，除了能創造基隆在地的就業機會外，還能舒緩內湖、汐科目前飽和的狀態，幫助平衡大台北地區「區域發展不均」的狀況。

謝國樑提到，未來基隆捷運將成為基隆科技產業聚落最重要的交通工具，沿線開發的就業基地，可以透過捷運站體TOD公設回饋的方式，增加當地停車空間，避免產業聚落迅速發展，卻沒有相對應舒緩停車需求的問題。

謝國樑也直言，基隆捷運第二期的規劃絕對不能用捷運取代台鐵，現有的軌道建設經過長時間發展，已經在沿線創造固定的產業聚落，也有相當高比例的基隆市民仰賴台鐵通勤。因此，基隆捷運必須創造新的生機，能幫基隆人搭到台鐵去不了的地方，能幫基隆人帶來台鐵帶不來的產業，能幫基隆人發展目前基隆還沒發展的區域，才是基隆人真正需要的捷運。

謝國樑最後認為，基隆在地產業的發展，必須透過捷運的開發，結合科技廊帶的建立，發展基隆有潛力的空間，才能在基隆創造大量的就業機會。未來期待基隆將來能成為大台北地區最新的科技產業聚落，讓我們一代接一代、一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好！