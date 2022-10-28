苗栗一名女子A前年受友人邀約一同去KTV唱歌，席間A女喝醉瘋狂嘔吐，清醒的甲男、乙男、丙男等6人見狀便提議帶A女到附近的飯店休息，未料甲乙丙3男竟趁機先後撿屍A女。案經上訴，台中高分院撤銷原判決，依犯乘機性交罪，各處乙丙等2男各1年8月徒刑，均緩刑3年。另判甲男3年10月徒刑。可上訴。

判決書指出，甲、乙、丙等3男2020年間受友人邀約與A女等人一同前往KTV唱歌，A女因飲酒過量而持續嘔吐，當時仍在場的包括甲乙丙在內等6人商議之下，便將A女帶到附近的飯店安置。

未料，甲乙丙等3男見A女意識不清，竟輪流撿屍A女，乙男趁機性交1次，之後丙男以指侵、逼迫口交等方式性交得逞1次，後來甲男再進入房內，與A女性交1次得逞。同日晚間A女把遭性侵的事情告訴老師，由老師轉知學校報警處理，全案才曝光。

案經上訴，台中高分院法官認定，A女與甲乙丙等3男在案發前均不認識，3男只為了滿足個人慾望，利用A女泥醉而不能抗拒之際，對A女性交得逞，戕害A女身心發展甚鉅。

法官考量乙、丙已經與A女達成和解，甲至今仍否認犯行，也未取得A女及其家屬的諒解等情狀，撤銷原判；乙、丙依犯乘機性交罪，各處1年8月徒刑，緩刑3年，須接受3場法治教育，緩刑期間付保護管束，另，甲依犯乘機性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

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