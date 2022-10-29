前立委沈智慧一步一腳印為妹妹沈佑蓮拜票，表示為妹妹徒步拜票很辛苦但很快樂，心甘情願當妹妹的分身。（沈智慧提供／潘虹恩台中傳真）

台中北屯市議員沈佑蓮爭取連任，沈佑蓮姊姊、前立委沈智慧日前也背起小麥克風、走上街頭，一家一戶拜訪，一步一腳印走遍選區，懇託鄉親支持「1號沈佑蓮」；沈智慧表示，擔任台中市議員是沈佑蓮唯一的志業，為妹妹徒步拜票很辛苦但很快樂，心甘情願當妹妹的分身。

沈智慧說，妹妹沈佑蓮20年來唯一的工作就叫台中市北屯區市議員，是妹妹一生的事業、志業，透過與鄉親互動，得到鄉親支持，她們也很開心；選民的支持來自於平日認真為民服務，妹妹沈佑蓮就是「看的到、找的到，以服務換選票」，是做人很實在、團隊很認真的優質議員，優質的議員就需要大家用選票來肯定。

沈智慧分享，她出身在軍功里，她爸爸過去在軍功里行醫，她日前拜票跑出生的故里，有些長輩都還認得她和她父母；更提到，過去她擔任立委，旱溪以東的居民會在潭子區一甘蔗田的自來水井取水飲用，那口井水質很好，有次在附近要作垃圾掩埋場，廢棄物包含許多重金屬、汙染物，就率里民共同抗爭，後被打傷住院1個月，因此老一輩的鄉親都很認同她，願意用命相搏。

沈智慧表示，許多人選前跑行程有父母、兄弟姊妹、伴侶或子女陪跑，她與妹妹兩人則相依為命，勤跑北屯，日前回到出生地軍功里沿路拜訪，很多鄉親見到她，都邀她喝茶、給她發舒跑，還有人切水果給她吃；在路口停紅綠燈時，也會即席演講，懇請鄉親支持，多人都主動對她比讚、握手，令她相當感動。

沈智慧也表示，團隊目前欠缺志工，她與妹妹沈佑蓮1人帶1隊跑街拜票，若有有志之士，願意支持認真問政的人，非常歡迎到沈佑蓮服務處擔任志工，無論上午、下午、晚上願意陪走都可以來擔任；沈智慧也表示，才走1天已有1隻腳趾起了小水泡，為了妹妹沈佑蓮徒步拜票很辛苦但很快樂，心甘情願當她的分身。