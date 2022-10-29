遠雄企業團董事長趙藤雄等人涉大巨蛋弊案遭到起訴求刑24年，歷經5年纏訟，台北地方法院昨日一審宣判，趙藤雄被依貪污治罪條例判刑7年、前台北市財政局長李述德則是遭判刑9年；對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊稱，不認為會影響自己選情這都是國民黨弊案。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安說，尊重一審判決。

蔣萬安表示，尊重一審判決，會持續關注，未來如果當選市長，也會用最嚴格的標準，來檢驗相關工程品質，也一定是在安全、合規、程序合法的情形下來使用大巨蛋，讓市民朋友可以在大巨蛋享受看國際棒球賽事的成果。

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