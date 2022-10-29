日日春協會今天參與同志遊行上台短講時表示，疫情期間的汙名化使性工作者處境更加困難，甚至有人因為沒有收入選擇輕生，對此，疾管署副署長羅一鈞在台上回應，對疫情中辛苦的大家深深一鞠躬，因為大家犠牲配合，讓防疫可以走到現在。

日日春協會代表表示，疫情之下使性工作者處境更加困難，且一再看到汙名化及政治權力如何操作，並指出衛福部前部長陳時中曾因為一位公關確診，將全台酒店停業，從業人員礙於汙名不敢反抗，去年更汙名化萬華、性工作者，甚至有人因為沒有收入選擇輕生，呼籲台北市候選人不只要同志友善，更要具體提出性交易相關政見。

對此，羅一鈞說，部分性工作者批評防疫工作，每天也都回家自省，但歡迎大家來批評指教，也對疫情中辛苦的大家深深一鞠躬，因為大家犠牲配合，讓防疫可以走到現在。

羅一鈞表示，投入CDC的工作主要是對於國內愛滋防制有興趣，如希望推動U=U，並順利修進條文中，今年就有最高法院認同U=U，「不具傳染力的病毒量就不會被入罪」，是除罪化很大的進展。

羅一鈞說，愛滋病在全世界近40年，但已與新冠肺炎類似，有很好的藥物預防工具，但全世界仍十分恐懼，希望大家相信科學、拆解枷鎖，就像在走出新冠疫情，也願意跟他們做朋友，聊天、吃飯也都沒有問題。