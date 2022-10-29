民眾黨新竹市長候選人高虹安遭綠營指控論文侵權，資策會25日已向台北地方法院提起自訴，控告高違反「著作權法」，並發出聲明指她不當兼職。對此，宅神朱學恒今（29）日就在臉書上表示，「民進黨毀我國家科技根基，只為選舉」，更直言「台灣是不是再也不要發展了？民進黨破壞台灣的體制，莫此為勝」，引發討論。

朱學恒今日在臉書上釋出一段自拍影片，從影片中可以看到，朱學恒對於資策會控告高虹安違反「著作權法」，並發出聲明指她不當兼職相幫不滿，朱學恒提到「台灣早在工程師主政執掌行政的年代，趙耀東、李國鼎和孫運璿，他們規劃的概念就是，把高科技業引進台灣，由台灣的政府來輔導之後，轉為民間企業，當時張忠謀就是身兼工研院的院長，跟台積電的執行長」。

朱學恒指出，「如果今天民進黨只為了要打高虹安，連兼職都打成罪該萬死，甚至偷竊國家資源的話，那是不是以後再也不要有台積電？再也不要有張忠謀？」最後朱學恒也無奈，「那如果真是這樣子，那台灣是不是再也不要發展了？民進黨破壞台灣的體制，莫此為勝」。