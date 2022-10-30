萬聖節主題遊行活動吸引了大批人潮，幾乎擠滿了整條大街(圖／金城鎮公所提供)

來自全縣各地大小朋友搞怪變裝大遊行，大家發揮創意精心打扮，以百鬼夜行迎接西洋萬聖節(圖／金城鎮公所提供)

壓軸登場的「搞什麼鬼變裝走秀大賽」，由1家6口，名為大象家族的親子吸血鬼妝扮拿下第一名，抱回1萬元獎金(圖／金城鎮公所提供)

「不給糖就搗蛋！」西洋萬聖節即將到來，金門金城鎮公所於昨(29)日晚間舉辦「2022後浦搞什麼鬼」萬聖節主題遊行活動，吸引來自全縣各地大小朋友搞怪變裝大遊行，大家發揮創意精心打扮，以百鬼夜行迎接西洋萬聖節，也為後浦小鎮注入無限歡樂與活力。

這項「搞鬼」活動由金門縣政府指導，金城鎮公所主辦，金城鎮民代表會協辦，內容包括「變裝踩街嘉年華」及「搞什麼鬼變裝走秀大賽」等系列活動，昨日晚間在北鎮廟及及後浦商圈熱鬧舉行，參加的人潮非常踴躍，幾乎擠滿了整條大街，每年的萬聖節，家長為了和孩子們共創童年回憶，有些是發揮巧思diy，用紙箱手作的樂高人、七爺、八爺、小恐龍，別具巧思的穿在孩子身上；要不然就是讓小朋友穿上不退流行的動漫人物。

變裝大遊行在鎮長李誠智及代表會主席陳天成等人帶領下，率領充滿歡樂的公背婆藝陣，以及奇裝異服、假鬼假怪的萬聖節變裝大遊行，依著遊行路線行走，彷彿在大街上走秀；沿途除了鎮公所設置的糖果發放點外，許多商家也主動提供各式糖果，一起享受過節氣氛。

壓軸登場的「搞什麼鬼變裝走秀大賽」，則在遊行後返回現場，以走秀競賽方式，經評審選出前八名最佳主題變裝，第一名由1家6口，名為大象家族的親子吸血鬼妝扮拿下，抱回1萬元獎金。

鎮長李誠智說，金城鎮舉辦萬聖節主題活動，除了讓小朋友感受西洋萬聖節的氣氛外，也有機會學習體會西洋文化，每年都造成轟動；城區街道上聚集滿滿的變裝人潮，周邊店家也都熱情響應，拿出糖果好好款待，讓小朋友收穫滿滿，開心過節。