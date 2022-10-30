中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增31,500例本土新冠肺炎個案及47例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。

指揮中心表示，今日新增之31,500例本土病例，為14,524例男性、16,969例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,356例)，臺中市(4,292例)，高雄市(3,723例)，桃園市(3,138例)，臺北市(2,925例)，臺南市(2,915例)，彰化縣(1,597例)，屏東縣(1,004例)，新竹縣(810例)，新竹市(799例)，苗栗縣(722例)，雲林縣(719例)，南投縣(699例)，嘉義縣(620例)，宜蘭縣(533例)，基隆市(473例)，嘉義市(393例)，花蓮縣(318例)，臺東縣(210例)，金門縣(157例)，澎湖縣(89例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為45例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、73例具慢性病史、55例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月29日至10月27日，死亡日期介於5月29日至10月27日。

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為21例男性、26例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本及德國(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年9月30日至10月28日。