28日時總統蔡英文舉辦了「社群之夜」的活動，許多民進黨大咖候選人如陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬都共襄盛舉，而蔡英文也向年輕人喊話跨出同溫層，為18歲公民權修憲複決催票。對此，前立委林濁水今（31）日就在臉書上氣炸表示「讓18歲有公民權，卻讓他們沒役期之憂，這樣年輕的台派就會很辣嗎？」，引發討論。

蔡英文在「社群之夜」談到，年底選舉大家的一票除了能決定家鄉是否有更好發展，還會決定國家能否也有更好發展，北北基桃是最艱困選區，候選人如果能克服困難順利當選，一定能讓首都圈成為國際級的大都會。蔡英文更說出「最挺我的辣台派們，這麼多年，你們的辣度好像沒減少過，而且還愈來愈辣」，同時蔡英文也呼籲18歲公民權案，「投給我的人要投同意，沒有投給我的人也要投同意，拜託大家跨出同溫層，支持18歲公民權」。

對此，林濁水就在臉書上PO出一篇「辣台派嗨翻！」的文章指出，蔡英文在「社群之夜」上高嗆，「最挺我的辣台派們，這麼多年，你們的辣度好像沒減少過，而且還愈來愈辣」，林濁水質疑「『愈來愈辣』？要正式宣布恢復徵兵制，或至少延長役期了嗎？」這讓林濁水怒轟「為什麼只是衝刺選戰『拚18歲公民權過關』。讓18歲有公民權，卻讓他們沒役期之憂，這樣年輕的台派就會很辣嗎？」