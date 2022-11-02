中央流行疫情指揮中心公布國內新冠肺炎疫苗今天新增3萬3116例本土個案，境外68例、死亡新增53例，今天確診數相較上周三4萬261例，下降17.7%。

今天新增3萬3116例本土個案，各縣市分佈，新北市5882例、台中市4613例、高雄市4205例、桃園市3538例、台南市2937例、台北市2864例。

死亡新增53例，其中新增一名30多歲女性，長期臥床，不曾接種疫苗，有慢性神經系統疾病氣切，長期臥床，9月20日因肺炎泌尿道感染住院，收治在緩和病房，住院到10月21日出現發燒、濃痰，快篩陽性確診，隔日轉入隔離病房，後續不幸因為新冠肺炎合併敗血性休克，10月30日死亡。

中重症新增168例，其中重症新增1例MIS-C個案，為一名五歲女童，曾接種一劑疫苗、無慢性病史，9月18日確診新冠，10月20日起陸續發燒、咳嗽、全身皮疹、眼皮浮腫，期間住院使用抗生素3天，症狀仍持續，10月26日懷疑MIS-C轉院收治加護病房，給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療後10月31日轉出加護，目前仍住院治療中。

12歲以下兒童重症累計259例，分別為MIS－C169例、腦炎33例、肺炎26例、心肌炎2例、敗血症4、哮吼11、家中死亡9、共病5。其中死亡37例。

指揮中心說明，今日新增68例境外移入個案中，為32例男性、36例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自越南(4例)，日本、泰國、柬埔寨及新加坡(各1例)移入，另60例感染國家調查中。入境日期介於今年10月2日至11月1日。